Автолюбителям объяснили, нужно ли прогревать двигатель летом

Москва, 14 августа. Эксперт издания «За рулем» Михаил Колодочкин рассказал, нужно ли прогревать двигатель перед поездкой летом.

Колодочкин подчеркнул, что делать это необходимо, но не дольше одной минуты. После начала движения еще несколько минут не стоит разгонять двигатель до высоких оборотов. По словам эксперта, обсуждая этот вопрос с инженерами, включая иностранных специалистов, он всегда получил положительный ответ.

Дело в том, что даже в жаркую погоду температура двигателя намного ниже рабочей, поэтому тепловые зазоры не сразу достигают необходимой величины. Поездка с непрогретым мотором приводит к ускоренному износу поршневых колец, зеркал цилиндров и других сопрягаемых деталей.

Вдобавок вязкость моторного масла при +20… +25 градусах намного ниже, чем при рабочей температуры двигателя, поэтому скорость его поступления во все необходимые места снижается, добавил Колодочкин.

Автоэксперт указал, что если вы не планируете менять автомобиль в ближайшие два-три года, не стоит пренебрегать правилом о прогреве двигателя.