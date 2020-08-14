Военные РФ помогли сирийским абитуриентам приехать в Алеппо на экзамены

Алеппо, 14 августа. Российские военные в Сирии помогли трем тысячам абитуриентов приехать в Алеппо для сдачи экзаменов в вузы.

Перевозка вчерашних школьников в Алеппо стала возможной благодаря российскому Центру по примирению враждующих сторон в Сирии и администрации города. Абитуриентов привезли из Манбиджа, после чего измерили им температуру и обследовали на симптомы коронавируса.

«Все проверяем. Чистота, дезинфекция, проверка температуры и все, что необходимо для их здоровья. Такая сейчас тяжелая ситуация с коронавирусом», — приводит «Звезда» слова доктора Талала Мараши.

Жить и готовиться к вступительным экзаменам абитуриентам предстоит в обычных школах. На территории Алеппо подготовлено более 20 таких пунктов. На условия никто не жалуются, наоборот — благодарят за возможность поступить в вузы.

Город Манбидж долгое время оставался под контролем боевиков, поэтому подростки учились дома. Все, кто приехал в Алеппо, мечтают получить высшее образование.

«При содействии ЦПВС в город приехали три тысячи учащихся. Есть ученики после девятого класса, есть после двенадцатого. На территории пунктов приема они прошли санобработку и медицинский осмотр», — рассказал представитель ЦПВС Вадим Егоров.

Своей очереди стать студентами в Сирии ждут еще тысячи выпускников, многие из которых окончили школы еще несколько лет назад.