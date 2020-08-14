Россияне бронируют авиабилеты на Новый год, несмотря на закрытые границы

Москва, 14 августа. Российские туристы начали активно покупать авиабилеты на Новый Год, в том числе и в те государства, с которыми пока еще приостановлено авиасообщение в связи с пандемией коронавируса. Об этом свидетельствует исследование сервиса путешествий «Туту.ру».

Согласно данным сервиса, половина билетов для зарубежных поездок в новогодний период были забронированы еще до появления коронавируса в России (январь-февраль этого года). Весной и в июне наблюдалось затишье (забронировано всего 9,2% билетов на новогодние праздники).

«Сейчас российские путешественники потихоньку снова начинают покупать билеты в Европу и дальнее зарубежье, даже в те страны, об открытии границ с которыми объявлено не было», — сказано в отчете «Туту.ру».

Отмечается, что из иностранных направлений жители России чаще всего бронируют билеты в Рим, Афины, Ереван, Лиссабон, Бангкок, Дубай, Инсбрук и Прагу. При этом около 75% российских туристов намерены провести новогодние праздники на родине. Лидируют авиабилеты в Калининград, Минеральные Воды, Сочи, Симферополь, Красноярск и Владивосток.

Напомним, Россия недавно возобновила авиасообщение с турецкими курортами, включая Бодрум, Анталью и Даламан. Министерство иностранных дел РФ призвало россиян соблюдать правила медицинской безопасности во время отдыха в Турции. Санитарно-эпидемическая обстановка в Турции по-прежнему остается напряженной.