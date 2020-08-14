Сочинский ресторан закрыли после концерта рэпера Моргенштерна

Сочи, 14 августа. Сочинский ресторан «Виноград» был закрыт на два месяца после концерта рэпера Моргенштерна. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местную городскую администрацию.

Концерт состоялся еще 24 июля. Отмечается, что во время выступления Моргенштерна ресторан нарушил ряд санитарно-эпидемиологических норм, включая правило социального дистанцирования.

«Постановление Центрального районного суда вступило в силу 13 августа. За игнорирование требований Роспотребнадзора деятельность заведения прекращена на 60 суток», — информирует администрация Сочи.

Пресс-служба администрации Сочи напомнила, что во всем Краснодарском крае продолжает действовать режим повышенной готовности на фоне угрозы распространения коронавируса. Соблюдение эпидемиологических норм ежедневно контролируют мониторинговые группы.

Ранее Моргенштерн, известный своими эпатажными выходками, рассказал о значении своих татуировках. По словам рэпера, первую тату он сделал себе еще в 14 лет – на руке появилось изображение скейтборда. Он признался, что все татуировки, набитые на правой руке, обозначают его молодость.

Также Моргенштерн недавно продемонстрировал выписку о доходах и расходах. По его словам, он уже стал долларовым миллионером. За минувший год он заработал более 80 млн рублей.