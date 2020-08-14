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Президент Литвы отказался считать Лукашенко легитимным президентом

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Президент Литвы отказался считать Лукашенко легитимным президентом

Вильнюс, 14 августа. Глава Литвы Гитанас Науседа заявил, что президента Белоруссии Александра Лукашенко нельзя считать легитимным лидером государства.

Ранее Науседа предложил правительству Белоруссии созвать Национальный совет для диалога власти и общества, а также отказаться от силовых мер при разгоне митингов и демонстраций.

«Думаю, мы не можем называть Лукашенко легитимным, поскольку в Белоруссии не было демократических выборов», — заявил он.

Науседа подчеркнул, что считает возможным введение санкций против Белоруссии, но отметил, что это негативно отразится на белорусском народе.

«Необходимое условие для нормальных отношений с Белоруссией — свободные выборы. Международное сообщество должно подключиться к разрешению этой ситуации и принимать активное участие в решении конфликта», — добавил глава Литвы.

Президент Литвы отказался считать Лукашенко легитимным президентом

Он также высказался о вероятной роли России в белорусских событиях.

«Россия заинтересована в том, чтобы у нее было государство-сателлит, а Белоруссия, возможно, будет полностью включена в состав России, если мы пассивно будем наблюдать за происходящем. Интерес всего Евросоюза заключается в том, чтобы Белоруссия была независимым государством», — сказал Науседа.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявил, что попытки найти «русский след» в дестабилизации обстановки в Белоруссии безосновательны, равно как и попытки внести раскол в отношения Москвы и Минска.  

Источник: РИА Новости
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