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Офтальмолог объяснил, почему нельзя носить цветные линзы вечером

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Офтальмолог объяснил, почему нельзя носить цветные линзы вечером

Москва, 14 августа. Цветные контактные линзы могут искажать восприятие окружающего мира, поэтому при их использовании необходимо придерживаться ряда правил. Об этом рассказал врач-офтальмолог Вячеслав Куренков в интервью радио Sputnik.

Цветные линзы позволяют человеку обрести желаемый цвет глаз, однако также вызывают и некоторые неудобства. По словам специалиста, их не стоит носить вечером или в пасмурную погоду. Он отметил, что цветные линзы в центре имеют прозрачную зрачковую зону, которая в вечернее время может ограничивать обзор.

«Это происходит из-за того, что зрачок расширяется в сумрачную погоду или когда темнеет. Когда зрачок будет больше, чем неокрашенная зона, то человек начнет это чувствовать», — говорит Куренков в интервью радио Sputnik.

Офтальмолог также не советует садиться за руль в цветных линзах. При этом оттеночные линзы гораздо безопаснее.

«Оттеночные линзы прокрашены, включая центр, но это не влияет на цветовосприятие. Это может увеличить контрастность восприятия. Это как будто вы надеваете очки с каким-то фильтром», — отметил Вячеслав Куренков.

Ранее сообщалось, что южнокорейские ученые создали «умные» контактные линзы, по которым врачи смогут отслеживать состояние глаз. Они содержат электронные микросхемы, батареи и антенны. Теоретически линзы могут бесконечно сканировать глазные жидкости и выявлять различные глазные расстройства на ранних этапах.

Источник: Радио Sputnik
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