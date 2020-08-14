Эксперт дал советы жертвам хакеров

Москва, 14 августа. Глава представительства Check Point Software Technologies в России и СНГ Василий Дягилев дал советы жертвам хакеров.

По словам Дягилева, пострадавшим от хакеров не стоит платить выкуп за спасение конфиденциальных данных — это может спровоцировать их на дальнейшее вымогательство, а информацию вернуть едва ли получится.

«Если жертвы будут платить злоумышленникам, это только поспособствует увеличению числа подобных атак в будущем. Кроме того, нет гарантии, что после уплаты выкупа действительно удастся вернуть данные. Как правило, этого не происходит», — рассказал эксперт в беседе с агентством «Прайм».

Он напомнил историю с кибератакой вирусом-шифровальщиком WannaCry, от которого пострадали около 300 тысяч пользователей по всему миру. Хакеры требовали выкуп за данные, которые в принципе не могли быть расшифрованы.

«Жертвы оставались и без денег, и без данных. Даже если информацию удастся расшифровать, это не предотвратит повторения подобных инцидентов, поскольку хакер останется в системе пользователя. В таких ситуациях мы рекомендуем обратиться за помощью к специалистам», — добавил Дягилев.

Эксперт посоветовал соблюдать «цифровую гигиену» — не переходить по ссылкам в подозрительных письмах, скачивать приложения только из проверенных источников, делать резервные копии данных, использовать файерволы и антивирусы.