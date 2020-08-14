Строящиеся в Крыму российские вертолетоносцы получат ударные беспилотники

Москва, 14 августа. Два российских универсальных десантных корабля (УДК), заложенные на заводе «Залив» в Крыму, по доработанным тактико-техническим характеристикам (ТТХ) будут нести по 16 тяжелых вертолетов, а также получат палубные ударные беспилотники, сообщает ТАСС.

«ТТХ кораблей заметно изменились в ходе проектирования. Их водоизмещение выросло до более чем 30 тыс. тонн (ранее заявлялось 25 тыс. тонн. — Прим. ФАН), они будут нести по 16 вертолетов всей номенклатуры, а также палубные ударные и разведывательные беспилотники», — приводит ТАСС слова источника в кораблестроительной отрасли.

Отмечается, что УДК смогут перевозить до 1 тыс. морских пехотинцев. Также источник сообщил, что доковая камера каждого УДК будет вмещать до 4-х десантных катеров. Согласно предварительным данным, передача первого вертолетоносца флоту состоится в 2025 году, а второго — в 2027.

Ранее «Известия» сообщали, что первые российские вертолетоносцы проекта 23900 — «Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко» — станут плавучими штабами. В ходе строительства корабли получат новейшие системы связи дальнего радиуса действия, автоматизированные системы управления и терминалы спутниковых станций. Также на них будут оборудованы места для размещения штабных специалистов.