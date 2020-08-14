В США хотят ввести санкции против Турции за действия в Средиземноморье

Вашингтон, 14 августа. Американские сенаторы Роберт Менендес и Крис Ван Холлен призвали госсекретаря США Майкла Помпео вместе с Евросоюзом ввести санкции против ключевых секторов экономики Турции за действия в Средиземном море.

Менендес и Холлен заявили о необходимости вывода кораблей Турции из международных вод. Они выступили с соответствующей инициативой в преддверии встречи Помпео с министром иностранных дел Греции Никосом Дендиасом.

«Турция направила военные корабли для сопровождения судна в исключительной экономической зоне Греции в целях нефтегазовой разведки. <...> Просим призвать Турцию вывести свои корабли и урегулировать вопрос в соответствии с международным правом», — говорится в обращении сенаторов.

Они пишут, что Вашингтон и Брюссель должны выработать план о совместных санкциях против турецкой экономики, если Анкара продолжит незаконные действия в Средиземноморье.

Ранее Греция и Египет подписали соглашение о демаркации морских зон, которое закрепляет право греческих островов на морской шельф и исключительную экономическую зону. Турция в свою очередь не признала это соглашение и направила исследовательское судно в сопровождении военных кораблей для сейсмической разведки на греческом морском шельфе. Афины в ответ привели свои вооруженные силы в боеготовность.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил недовольство из-за заключения договора о разграничении вод в Средиземном море между Грецией и Египтом. При этом Анкара вместе с ПНС Ливии в декабре прошлого года заключили договор о демаркации морских границ Средиземноморья. Соглашение вызвало большой резонанс в мировом сообществе. Многие считают этот меморандум незаконным.