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Назван способ увеличить зарплаты россиян

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Назван способ увеличить зарплаты россиян

Москва, 14 августа. Председатель общественного движения «Труд» Сергей Песков назвал способ увеличить зарплаты работников по всей России.

Песков напомнил, что, несмотря на официальный запрет в РФ заемного труда, в стране процветает такая форма занятости. По данным исследований Финуниверситета при правительстве России, пишут «Аргументы и Факты», в заемном труде может быть занято до 18 миллионов человек. Как правило, компании используют его скрытые формы, выводя сотрудников за штат, создавая «фирмы-прокладки» и так далее.

«Попытка запретить заемный труд провалилась, а значит, надо работать над трудовым законодательством. Частные кадровые агентства, аутсорсинг, аутстаффинг, заемный труд — все эти понятия требуют доработки. Надо защитить права людей. Мы давно живем в рыночной экономике, а Трудовой кодекс написан по старым правилам», — заявил Песков.

Назван способ увеличить зарплаты россиян

В качестве первоочередной меры он предложил ввести минимальную почасовую оплату в сфере заемного труда, параллельно запретив все его скрытые формы.

«Надо отталкиваться от 200-250 рублей в час для самых низкооплачиваемых позиций и дальше идти на повышение. Это защитит работников от демпинга цен при закупке услуг и приведет к тому, что как минимум у 18 миллионов человек повысится доход. Бизнес должен вернуть деньги, которые отобрал у людей», — считает председатель «Труда».

Ранее RT сообщил, что россияне назвали главные минусы удаленной работы. В первую очередь, дистанционным сотрудникам не нравится то, что домочадцы постоянно отвлекают их от выполнения служебных обязанностей.

Источник: «Аргументы и Факты»
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