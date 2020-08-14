В «Парке Юрского периода» нашли киноляп спустя 27 лет после премьеры

Москва, 14 августа. Внимательный зритель обнаружил киноляп в фильме Стивена Спилберга «Парк Юрского периода» спустя 27 лет после его премьеры, сообщает Independent.

Поклонник киноленты написал об ошибке в фильме на форуме в Reddit.

«В «Парке Юрского периода» есть сцена, в которой динозавр открывает дверь на кухню, и в этот момент вы можете увидеть, как оператор держит хищника за хвост», — пишет зритель.

Динозавры в «Парке Юрского периода» были воссозданы с помощью компьютерной графики и кукол. Одну из таких моделей оператор действительно придерживает за хвост, когда динозавр проникает на кухню, чтобы поймать Лекси и ее брата Тимми.

Интернет-пользователи на форуме вспомнили и другие примеры киноляпов. Например, в фильме «Храброе сердце», действие которого происходит в XVIII веке, появился белый фургон, а в «Криминальном чтиве» Квентина Тарантино видны следы от пуль на стене еще до того, как герои начинают стрелять.

Ранее сообщалось, что внимательные зрители обнаружили еще один ляп в фильме Тарантино «Однажды… в Голливуде». Пытаясь скрупулезно воссоздать жизнь Лос-Анджелеса конца 1960-х, создатели не обратили внимание на то, что часы на руке героя Брэда Питта на толстом кожаном ремешке оказались современными.