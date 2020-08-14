В России хотят ужесточить наказание для злостных автохулиганов

Москва, 14 августа. Злостных нарушителей, совершивших хулиганство с использованием автомобиля, предлагают лишать водительских прав. Как сообщила зампред комитета по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина, соответствующий законопроект готовится в Госдуме.

По словам депутата, являющейся автором инициативы, сейчас ответственность за повторное мелкое хулиганство наступает только за действия в Сети. Депутаты же предлагают «усилить ответственность за любое повторное и многократное мелкое хулиганство». Сейчас законопроект готовится совместно с юристами.

«Считаю, что нужно внести изменения в ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство», которые будут предполагать введение крупных штрафов за любое мелкое хулиганство, совершенное повторно», — заявила Вторыгина РИА Новости.

Перечень возможных наказаний, по словам депутата, должен быть расширен, если нарушитель привлекался по аналогичным случаям более двух раз. В том числе, речь идет о лишении прав, если хулиганство было совершено с использованием автомобиля.

Ранее координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов в эфире НСН рассказал о скорых нововведениях для автомобилистов. В частности, с конца августа начнут действовать новые правила расчета стоимости ОСАГО. Границы тарифного коридора расширятся до 30%. А страховые компании будут учитывать множество факторов, включая наличие грубых нарушений ПДД и личные качества водителя.

Кроме того, временная отмена техосмотра продлится до 30 сентября, после чего для получения полиса ОСАГО, как и раньше, нужно будет получать диагностическую карту.