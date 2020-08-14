Названо число невыездных из-за долгов россиян

Москва, 14 августа. По данным Федеральной службы судебных приставов (ФССП), на 1 июля 2020 года невыездными оказались около 3,9 миллиона должников по кредитам, алиментам, коммунальным платежам и штрафам ГИБДД.

Как пишут «Известия», число граждан России, которым из-за долгов ограничен выезд за границу, выросло на 363,3 тысячи по сравнению с прошлым годом. Одновременно возросло количество постановлений суда о взыскании долгов. Чаще всего россияне не спешат оплачивать штрафы по линии ГИБДД — по состоянию на 1 июля в производстве находится около 14 миллионов дел таких неплательщиков. Число дел о долгах по кредитам составляет 6,9 миллиона, по услугам ЖКХ — 2,6 миллиона, по алиментам — 795,9 тысячи.

«Наибольшее количество постановлений о взыскании алиментов отмечено в Красноярском и Краснодарском краях, Московской, Иркутской и Кемеровской областях. По штрафам ГИБДД — в Москве и Московской области», — рассказали в ФССП.

По мнению экспертов, пандемия коронавируса оказала значительное влияние на рост числа должников.

«Размер доходов населения продолжает падать. Появляется соблазн сделать вид, что никаких долгов нет. Тем более в начале карантина стала появляться информация о том, что оплату ЖКХ можно отложить на месяц-другой. Многие могли в это и поверить», — заявил заведующий Международной лабораторией экспериментальной и поведенческой экономики ВШЭ Александр Белянин.

По данным Национальной службы взыскания, доля должников, которые не платят из-за низких доходов, составила в первом полугодии текущего года 70%. Остальные — так называемые «убежденные неплательщики», половина из которых имеет возможность погасить долги, но не делает этого из-за принципиальных соображений. Ограничение выезда за рубеж, отмечают специалисты, должно оказывать воздействие именно на них.