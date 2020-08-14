Кандидат в мэры Киева раскритиковал Зеленского за «атрофированный» кабмин

Киев, 14 августа. Экс-депутат Верховной рады и кандидат в мэры Киева от партии «Батькивщина» Алексей Кучеренко дал оценку действиям Владимира Зеленского на посту президента Украины, передает украинский портал «Апостроф».

По мнению Кучеренко, глава государства перетянул на себя все полномочия правительства. Кандидат в мэры Киева призвал Зеленского прочитать Конституцию Украины и действовать в ее пределах.

«Потому что он сегодня, у меня такое впечатление, он хочет на себя все натянуть. Не очень удается. У нас атрофированный кабмин, без Зеленского он ничего не может сегодня. Это беда, что президент натянул на себя все полномочия кабмина. Закончится это бедой», — заявил Кучеренко.

Ранее лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко говорила, что избрание действующей власти стало «трагической ошибкой» граждан Украины. По ее словам, около 70% украинцев считают, что их страна движется не в том направлении. Она заявила, что у украинцев есть шанс исправить ошибку, так как осенью состоятся местные выборы.

Политолог Юрий Якорь в беседе с Федеральным агентством новостей отмечал, что партия Тимошенко не выиграет грядущие выборы, так как Зеленский еще не растерял всю свою популярность. Он подчеркнул, что любой политик, находящийся в оппозиции, считает, что избиратель ошибся, когда проголосовал не за него.