Турецкие гиды обманом вынуждают туристов покупать экскурсии

Москва, 14 августа. Турагенты раскрыли новые способы некоторых турецких гидов заставлять отдыхающих приобретать экскурсии.

Как сообщает TourDom.ru, нечистоплотные гиды пользуются ситуацией с пандемией коронавируса. Туристам, только что приехавшим в страну, сообщают, что для разрешения выходить из отеля или отправиться на экскурсию, им нужно проставить в ваучерах синюю печать. Причем определиться с выбором необходимо в этот же день. Иначе на их ваучерах якобы появится красная метка, с которой выходить из отеля будет вовсе запрещено.

Тех, кто сомневается, пугают полицией, которая якобы на улицах проверяет документы. Туристы в итоге соглашаются купить экскурсии в первый же день.

Эксперты же подчеркивают, что нигде в Турции нет ограничений на передвижение по улицам. Из ограничительных мер осталось только обязательное ношение масок. Никаких же меток нигде не ставят.

Напомним, с 1 августа Россия возобновила авиарейсы в Стамбул и Анкару, а с 10 августа — в направлении популярных турецких курортов, таких как Бодрум, Анталья и Даламан, передавал НСН.

Ранее прожившие несколько месяцев в Турции россияне представили рейтинг наиболее распространенных в стране схем обмана туристов. На первое место вышел навязчивый сервис. Здесь местные жители проявляют смекалку. На втором месте оказались турки, которые «пользуются трудностями перевода». На третьем месте стоят уловки с валютой.