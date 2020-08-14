Эстония депортирует украинских заробитчан за несоблюдение самоизоляции

Таллин, 14 августа. Власти Эстонии приняли решение о депортации украинских заробитчан, нарушивших режим самоизоляции.

Согласно распоряжению Департамента полиции Эстонии, страну должны покинуть 12 украинских заробитчан, ранее приглашенных на сезонные работы. Граждан Украины обвиняют в нарушении обязательного режима самоизоляции. При этом их тесты на коронавирус дважды показали отрицательный результат.

«21 июля они прибыли в Эстонию, 5 августа отправились второй раз проходить тестирование на коронавирус, которое вновь установило, что они здоровы, а через два дня поступило распоряжение покинуть страну, поскольку работники являются угрозой для здоровья эстонского народа», — пишет издание Postimees.

По словам Андреса Агана, директора предприятия, на котором должны были работать украинцы, после рейда правоохранителей у него не осталось ни одного объяснительного акта. В день проверки, подчеркнул он, заробитчане находились в предназначенном для них месте жительства — на лесном хуторе.

«Не могу предположить, почему стали распространяться слухи, что они работали. Просто были во дворе, занимались уборкой, занимались деятельностью, к которой приступил бы каждый человек в новом месте проживания. Прогулка и обычная жизнь во дворе хутора является нарушением самоизоляции?» — задается вопросом Аган.

Он отметил также, что странным является то, что власти не следят настолько пристально за реально заболевшими людьми в ближайшем городе. Аган остался без рабочих рук, затраты на перевозку, тестирование и размещение заробитчан ему теперь никто не компенсирует.

В Департаменте полиции Эстонии заявили, что нарушения были зафиксировано со стороны 46 из прибывших 145 украинских заробитчан. Всех их планируют выдворить из страны.