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Трампу прочат Нобелевскую премию

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Трампу прочат Нобелевскую премию

Вашингтон, 14 августа. Помощник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен уверен, что Дональд Трамп мог бы стать главным претендентом на Нобелевскую премию мира.

«Я думаю, что президент войдет в историю как великий миротворец», — заявил журналистам О'Брайен, комментируя достигнутые при посредничестве США договоренности между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами.

По словам помощника президента, Трамп «принес мир Израилю и ОАЭ». К заслугам главы Белого дома О'Брайен также добавил «историческое соглашение по Афганистану», заключение перемирия в Сирии, после которого, по его словам, Турция ввела свои войска на север страны. Достижением достойным Нобелевской премии политик также считает то, что американский президент предотвратил войну с Северной Кореей.

«Если оглядеть и посмотреть, что этот президент сделал в вопросе мира, то я не был бы удивлен, что пройдет какое-то время, учитывая нынешнюю обстановку, и президент в результате будет выдвинут на Нобелевскую премию», — заявил О'Брайен, подчеркнув, что Трамп заслуживает этой премии.

Трампу прочат Нобелевскую премию

В четверг Трамп в своем микроблоге в Twitter сообщил, что Израиль и ОАЭ договорились о полной нормализации отношений, передавал «Царьград». Соглашение об этом, по его словам, страны заключили совместно с США. 

В комментарии для Федерального агентства новостей политолог Международного института политических исследований Владимир Брутер отметил, что желание помириться с еврейским государством у ОАЭ присутствовало и без фирменного обаяния Трампа. Это вполне соответствует позиции шейхов на Ближнем Востоке. Политолог еще раз напомнил, что нормализация отношений между Иерусалимом и Абу-Даби не означает установление мира между Израилем и арабским миром в целом.

Источник: ТАСС
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