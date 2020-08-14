В Раде назвали инициатора уничтожения «Мотор Сичи»

Киев, 14 августа. Депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что экс-президент и генеральный конструктор украинского предприятия «Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев пытается уничтожить завод.

Дубинский, являющийся замглавы комитета Рады по финансам, налоговой и таможенной политике, считает, что почетный президент «Мотор Сичи» Богуслаев начал уничтожать предприятие после того, как продал свои акции китайским инвесторам.

«Его сын недавно за эти деньги купил остров в Италии. После того, как он получил эти деньги от китайской компании, завод был заблокирован СБУ», — сообщил Дубинский.

По мнению парламентария, Богуслаеву ликвидировать предприятие помогает украинская правоохранительная система, передает РИА Новости.

В начале августа сообщалось, что остров Галлинара, расположенный в Лигурийском море, в июле перешел в собственность к сыну Богуслаева. По данным СМИ, остров был куплен 17 июля за 10 млн евро. Его продали две семьи, которые владели этой недвижимостью более 40 лет. Покупателем стала компания Galinette, которая напрямую может быть связана с человеком, чьи данные совпадают с личностью 42-летнего Александра Богуслаева проживающего в Монако.

«Мотор Сич» — предприятие в Запорожье, которое разрабатывает, производит, ремонтирует и обслуживает авиационные газотурбинные двигатели для самолетов и вертолетов. Продукция предприятия эксплуатируется на самолетах и вертолетах в 120 странах.

Ранее обозреватель Федерального агентства новостей объяснил, почему украинское предприятие по изготовлению газотурбинных авиадвигателей «Мотор Сич» обречено на гибель.