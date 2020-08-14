Актриса Мэгги Джилленхол стала жертвой грабителя

Нью-Йорк, 14 августа. Неизвестный злоумышленник ограбил американскую актрису Мэгги Джилленхол и похитил вещи на сумму свыше 16 тыс. долларов. Об этом сообщает New York Daily News.

Инцидент произошел в нью-йоркском Бруклине, когда Джилленхол и супруг муж Питер Сарсгаард были в отъезде. После возвращения актриса обнаружила, что ее автомобиль обокрали. Предположительно, Джилленхол могла забыть запереть дверь машины, после чего кто-то пробрался внутрь и украл ее личные вещи. Отмечается, что злоумышленник похитил ее ноутбук MacBook Pro, чемодан и одежду на сумму более 16 тыс. долларов.

Мэгги Джилленхол получила известность в 2001 году благодаря главной роли в фильме «Секретарша». Также она снималась в «Адаптации», «Башнях-близнецах», «Темном рыцаре» и др. В 2010 она была номинирована на «Оскар» как лучшая актриса второго плана за роль в «Сумасшедшем сердце».

Ранее сообщалось, что грабитель проник в московский коттедж Олега Тинькова. По предварительной информации, неизвестный отжал пластиковую дверь и попал в особняк. Он вскрыл два сейфа, украв личные вещи на миллион рублей. В июле Тиньков перенес операцию по трансплантации костного мозга из-за лейкемии и сейчас проходит реабилитацию.

До этого сообщалось, что актриса Татьяна Васильева лишилась телефона после визита «медсестер», пришедших к ней, чтобы взять тест на коронавирус.