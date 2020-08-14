США создадут рабочую группу по исследованию НЛО

Вашингтон, 14 августа. В США будет сформирована рабочая группа по исследованию неопознанных летающих объектов, с которым сталкивались американские летчики. Соответствующее решение было принято министерством обороны США, сообщает телеканал CNN.

«Заместитель министра обороны Дэвид Норквист будет курировать рабочую группу, которая, как ожидается, будет официально представлена в ближайшие дни», — сообщает телеканал.

Как напомнили в CNN, обеспокоенность в связи с неопознанными летающими объектами еще в июле выразили в конгрессе США. По мнению американских конгрессменов, эти объекты могут иметь земное происхождение и даже являться средствами разведки «потенциальных противников».

После окончания Второй мировой войны власти США несколько раз создавали различные группы для изучения НЛО.

Напомним, что в апреле Министерство обороны США официально обнародовало и признало подлинность трех коротких видеозаписей с НЛО. Тогда же российский астроном и популяризатор науки, заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе отмечал, что видеозаписи, опубликованные Пентагоном, уже давно гуляют в Сети, а потому никакой новости в произошедшем нет. При этом Вибе выразил уверенность, что камеры американских военных действительно зафиксировали НЛО.

А прошлым летом граждане США решили предпринять попытку «штурма» так называемой «Зоны 51», где, по мнению ряда конспирологов, американские власти хранят тела инопланетян. «Зона 51» расположена на южном берегу солончака Грум-Лейк в штате Невада.