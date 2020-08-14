Эксперт рассказал, в каких случаях нужно перезагружать смартфон

Москва, 14 августа. Установленные на смартфон приложения могут приводить к сбоям в работе — чтобы их устранить, гаджет необходимо перезагружать примерно раз в квартал. Об этом агентству «Прайм» рассказал глава IT-отдела разработчика программного обеспечения «Рексофт» Евгений Черток.

Как отмечает специалист, просто так перезапускать смартфоны необязательно, так как их технологии работают стабильно.

«Приложения, которые устанавливают на смартфоны, работают нестабильно. При работе многих из них могут накапливаться ошибки», — подчеркнул Черток.

По его словам, выходом из этого положения обычно становится перезагрузка устройства, так как она удаляет накопившиеся ошибки с помощью чистой загрузки системы и приложений.

«Перегружать аппарат следует примерно раз в квартал, когда начинают сбоить приложения, смартфон «не видит» wi-fi, окна приложений не открываются и так далее. Если ничего в устройстве не «глючит», то специально перезагружать его не стоит», — отметил эксперт.

Евгений Черток также посоветовал закрывать приложения, который на данный момент не используются.

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