В России хотят изменить правила перевозки малолетних детей в самолетах

Москва, 14 августа. Депутат Госдумы Наталья Кувшинова обратилась к главе Росавиации Александру Нерадько с просьбой обязать авиакомпании выдавать пассажирам с малолетними детьми на коленях дополнительные ремни безопасности. Кувшинова предложила внести соответствующие поправки на уровне подзаконных актов. Письмо с ее предложениями было направлено главе ведомства в начале августа.

В настоящий момент такая норма в российском законодательстве отсутствует, поэтому авиакомпании не обязаны предоставлять такие ремни.

До депутата с аналогичным обращением выступило Общероссийское объединение пассажиров, которое указало на отказ выдать дополнительные ремни на рейсе авиакомпании «Победа», выполнявшем полет Минеральные Воды – Санкт-Петербург, пишет газета «Известия».

Как объяснили в «Победе», авиакомпания не использует дополнительные средства защиты. Свое решение «Победа» оправдывает результатами опытов компании AmSafe, производящей такие ремни. Согласно ее исследованию, использование дополнительных ремней может привести к травмированию ребенка.

В настоящее время эти ремни применяют лишь в некоторых странах, например – части европейских. В США они запрещены.

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