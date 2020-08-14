Назван самый подорожавший продукт в России

Москва, 14 августа. Росстат назвал гречневую крупу самым подорожавшим продуктом в стране.

По данным ведомства, цены на гречку в России побили очередной рекорд. За последний год стоимость одного килограмма крупы выросла в 1,7 раза и достигла 87,1 рубля. По словам гендиректора аналитическом компании «Прозерно» Владимира Петриченко, такой рост цен объясняется ажиотажным спросов весны 2020 года, когда на фоне пандемии коронавируса и введения режима самоизоляции россияне начали массово скупать продукты питания с длительным сроком хранения. Петриченко подчеркнул, что в тот момент в сравнении с аналогичным периодом прошлого года спрос на гречку в среднем по стране вырос на 170-200%. В ряде регионов отмечался дефицит гречневой крупы, чем воспользовались поставщики, которые увеличили цены.

«Сейчас оптовая стоимость крупы стабилизировалась на фоне ожидания нового урожая, от него будет зависеть дальнейшая динамика», — отметил зампредседателя правления Руспродсоюза Дмитрий Леонов.

Производители ожидают, что цена на гречневую крупу может значительно снизиться в октябре, когда на рынок начнет поступать новый урожай. Прогнозируется и падение спроса, поскольку многие россияне сделали запасы, которых хватит на долгое время.

Ранее «Известия» сообщили, что расходы на отопление в новостройках могут вырасти на треть в случае принятия упрощенных требований к энергетической эффективности зданий — это позволит застройщикам экономить на инженерных решениях и строительных материалах.