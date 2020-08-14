Йельский университет обвинили в расовой дискриминации абитуриентов

Вашингтон, 14 августа. Министерство юстиции США по итогам двухлетнего расследования пришло к выводу, что Йельский университет проводит дискриминацию белых и американцев азиатского происхождения при поступлении, сообщает пресс-служба ведомства.

«Министерство уведомило университет о том, что выявило незаконную дискриминацию белых абитуриентов и американцев азиатского происхождения в нарушение закона о гражданских правах 1964 года», — отмечает Минюст США.

Расследование было начато два года назад в связи с обращением группы американцев азиатского происхождения.

Помощник главы Минюста из департамента гражданских прав Эрик Дрейбенд подчеркнул, что разделение американцев по расовому и этническому признаку «порождает стереотипы, озлобление и раскол». Согласно результатам исследования, расовое и национальное происхождение является определяющим критерием при ежегодном приеме в Йель.

«Для большинства абитуриентов из числа белых и американцев азиатского происхождения вероятность поступления составляет от 1/4 до 1/10 по сравнению с заявителями из числа афроамериканцев с аналогичными академическими данными», — сказано в расследовании Минюста.

Ранее сообщалось, что владельцы отеля «Скандинавский ананас» в штате Мичиган были вынуждены снять флаг Норвегии, который протестующие перепутали с флагом Конфедерации. Флаг Норвегии семейная пара Грег и Кьерстен Оффенбекер вывешивали перед входом в отель. Пара владеет заведением с 2018 года, флаг они вывесили сразу после открытия, так как дедушка Кьерстен Оффенбекер был родом из Норвегии.