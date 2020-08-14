Певцов назвал «хамской ложью» слухи об алкоголизме актрисы Захаровой

Москва, 14 августа. Народный артист РФ Дмитрий Певцов назвал слухами и гнусными сплетнями появившуюся в некоторых СМИ информацию об алкоголизме актрисы Александры Захаровой.

На своей странице в Instagram Певцов опубликовал видеообращение. Подражая акценту Сталина, актер опроверг слухи о Захаровой.

«Мы провели свое расследование. Во-первых, все факты, якобы факты, изложенные в этой публикации, — ложь. Наглая и хамская ложь», — заявляет Певцов на видео.

По его мнению, то, что материал был заказным, совершенно очевидно. Более того, он уверяет, что заказчики известны, однако не называет их.

«Креста на вас нет. Совести у вас нет. Стыда у вас нет. Страха божьего нет на вас. Ой, что с вашими душами творится, непонятно. И не удивляйтесь, когда ваши дети, ваши внуки начнут болеть, тяжело болеть, неизлечимо болеть. Я вам этого не желаю. Вы сами творите свою судьбу», — заявил Певцов.

Подписчики актера, знакомые с ситуацией, разделили негодование Певцова.

«Зачем они это пишут, сволочи! У человека горе», — пишет в комментариях актриса Мария Миронова.

«Великий артист! С великой душой! Поддерживаю Вас, Вы абсолютно правы! Всю жизнь так было, что если не чего сказать всегда льют грязь», — добавила пользователь под ником tataburnaza.

Другие же наоборот раскритиковали обращение Певцова, которое он, по их мнению, превратил в «шарж».

«Непонятно, зачем сталинский акцент использовать? Если серьезно хотели помочь и заступиться за Александру, зачем делать это в форме шаржа? Очень по-дурацки получилось, учитывая всю неприятность ситуации для Захаровой», — комментирует irina__1288.

«Что это было? Странный акцент, странное обращение? Мы должны догадываться?» — спрашивает he.len8319.

«Обкурился что ли? Или раздвоение личности началось», — критикует eleno4ka_ka.

Слухи о якобы алкогольной зависимости Захаровой появились после заявления главврача наркологической клиники Маршака Дмитрия Вашкина.

Напомним, что в новом сезоне «Ленкома» ни в одной из премьер Захарова не заявлена. Более того, большинство ролей в разных постановках, которые исполняла она, будут исполнять чуть ли не выпускницы театральных вузов. Сама актриса, комментируя слухи, обвинила в «травле» СМИ, публикующие информацию о том, что она якобы состоит на учете одной из наркологических клиник.