В МИД РФ дали советы российским туристам, которые едут на отдых в Турцию

Москва, 14 августа. Министерство иностранных дел РФ призывает россиян соблюдать правила медицинской безопасности во время отдыха в Турции. Об этом сказано в распространенном комментарии дипломатического ведомства.

«Призываем российских граждан, планирующих поездки в Турцию, строго соблюдать действующие в этой стране правила медицинской безопасности, внимательно отслеживать возможные изменения ситуации», — говорится в сообщении.

В МИД РФ подчеркнули, что подробная информация о мерах медицинской безопасности в Турции размещена на онлайн-ресурсах российских загранучреждений в этой стране. Российские дипломаты сообщают, что санитарно-эпидемическая обстановка в Турции по-прежнему остается непростой.

«Ежесуточно фиксируется около 1 тыс. новых случаев заражения. Местными властями, в том числе в курортных зонах, ведется работа по предотвращению новых вспышек заболевания», — отмечается в комментарии МИД.

Напомним, Россия недавно возобновила авиасообщение с курортными городами Турции, включая Бодрум, Анталью и Даламан. Рейсы на данный момент выполняются из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

Ранее сообщалось, что иностранные туристы массово жалуются на мошенников при планировании отпуска в Турции. Преступники обманывают путешественников, обещая забронировать номер в отеле. Прожившие несколько месяцев в Турции россияне недавно представили рейтинг наиболее распространенных в стране схем обмана туристов.