В Госдуме рассказали о продлении льготной ипотеки

Москва, 14 августа. Председатель комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что программу льготной ипотеки под 6,5% могут продлить еще на один год.

По словам депутата, ипотека под пониженный процент повысили потребительский спрос на рынке недвижимости и выступила важным фактором стимуляции строительной сферы. Благодаря этому застройщики получили средства на новые проекты.

«Программа также помогла более оперативно решить жилищный вопрос многим российским семьям. Не исключаю, что программа льготной ипотеки может быть продлена еще на год», — заявил Аксаков в интервью RT.

Он предположил, что ставки по ипотеке в России едва ли вернутся к уровню выше 10% и, скорее всего, продолжат сокращаться по мере восстановления экономики. При этом, подчеркнул парламентарий, не стоит рассчитывать на уменьшение размера первоначального взноса, который на данный момент составляет 15%. В Госдуме подготовили проект по оказанию помощи россиянам, сталкивающимся с трудностями при сборе средств на первоначальный взнос.

«В 2021 году в большинстве регионов страны могут появиться специальные жилищно-сберегательные вклады, которые позволят гражданам быстрее собрать сумму для покупки квартиры. Клиенты будут заводить специальные счета, откладывать деньги, на которые банк будет начислять проценты. При накоплении необходимой суммы в этом же банке клиенты смогут оформить ипотеку на льготных условиях», — сообщил Аксаков.

Предполагается, что государство будет оказывать поддержку гражданам, открывшим такой вклад — социальная выплата может составлять до 30% от внесенных на ипотечный счет средств.