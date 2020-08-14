Военные ВСУ подорвались на собственной мине в Донбассе

Донецк, 14 августа. В результате взрыва в районе поселка Новгородское под Горловкой украинские войска понесли потери. Об этом сообщает пресс-служба ДНР со ссылкой на разведывательное ведомство республики.

Как сообщается, возле позиций 18-го батальона 35-й бригады морской пехоты ВСУ произошел взрыв противопехотной мины. Один военный погиб, еще один – получил ранения.

Власти Украины в 2014 году развернули против Донецкой и Луганской народных республик военную кампанию после того, как ДНР и ЛНР объявили о своей независимости, не приняв государственного переворота. За четыре года боевых действий, по данным ООН, погибли свыше 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования конфликта на юго-востоке Украины на регулярной основе обсуждается контактной группой в Минске, где с сентября 2014 года было принято несколько документов, закрепляющих шаги по деэскалации конфликта. Однако украинская сторона продолжает нарушать минские соглашения.