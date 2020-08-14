Сильные дожди надвигаются на ряд регионов России

Москва, 14 августа. Сильные дожди обрушатся в пятницу на жителей Краснодарского и Алтайского краев, Амурской области, Приморья и Северного Кавказа. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Синоптик предупреждает, что в некоторых регионах погода осложнится еще и сильным ветром.

«Очень большое количество осадков ожидается в Краснодарском крае. Там ливень, гроза, град, ветер до 20 м/с. Во всех северокавказских республиках тоже сильный дождь. В Алтайском крае ливень, гроза, ветер до 17 м/с», — цитируют метеоролога «Известия».

По словам Вильфанда, сильные дожди ожидаются также на Дальнем Востоке, в том числе в Амурской области и в Приморье.

Ранее синоптики сообщали, что холодная погода и осадки пришли в европейскую часть России. По данным специалистов, погода в середине августа будет напоминать скорее октябрь, в «Фобосе» ее назвали «генеральной репетицией осени». Летние температуры сохранятся только в южных широтах. На территории европейской части России будут идти осадки, особенно сильные в Поволжье ― там выпадет более 10 миллиметров за сутки.