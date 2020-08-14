Туристка с ребенком провалились в шахту заброшенной АЭС в Крыму

Симферополь, 14 августа. Туристы в Крыму провалились в четырехметровый туннель недостроенной атомной электростанции, сообщает Kp.ru.

Отмечается, что приехавшие из Воронежа женщина с пятилетним сыном гуляли по развалинам в Щелкино и оступившись, провалились в туннель. Спасатели эвакуировали пострадавшую женщину на носилках с дополнительного выхода с подозрением на перелом ребер.

«Работы по эвакуации пострадавших осложнялись практически полным отсутствием света. Мальчика подняли при помощи трехколенной лестницы», — сообщили в местном МЧС.

После эвакуации мама с сыном были госпитализированы.

Строительство Крымской атомной электростанции началось в 1975 году. Первый энергоблок планировали запустить в 1989 году, однако из-за аварии в Чернобыле и тяжелой экономической ситуации работы были прекращены.

Ранее сообщалось, что известный британский продюсер и телеведущий Саймон Кауэлл был экстренно госпитализирован после падения с электрического велосипеда. Известно, что он сломал позвоночник. Напомним, Саймон Кауэлл прославился благодаря созданию формата телевизионных шоу талантов, включая The X-Factor и Got Talent. Аналоги этих программ идут во многих странах мира, в том числе и в России.