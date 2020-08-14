Лоза назвал причины скандала с участием Киркорова и Бузовой

Москва, 14 августа. Певец и композитор Юрий Лоза прокомментировал скандал с Филиппом Киркоровым и певицей Ольгой Бузовой. По мнению Лозы, речь идет об обычной попытке привлечь к себе внимание.

Скандал произошел во время презентации нового клипа на песню «Ролекс», которую Киркоров исполнил вместе с возлюбленным Бузовой Давидом Манукяном. Киркоров прилюдно сорвал с Бузовой платье, оголив ее на глазах у толпы.

Как заявил Лоза, каждый человек мечтает показать себя, однако для этого существуют разные способы. Те, кто не может проявить себя при помощи особых талантов, вынуждены рекламироваться за счет неординарных поступков.

«Ляпнуть что-нибудь там, отчебучить что-нибудь. Всем нужна своя минута славы. Если не способны мозгами или талантами, то надо своей минуты славы добиваться чем-то другим. Вот они и добиваются», — приводит слова композитор канала «Царьград».

Ранее Алла Пугачева раскрыла причину развода с королем отечественной поп-сцены Филиппом Киркоровым. Певица призналась, что их брак распался из-за измены. Пугачева и Киркоров развелись 15 лет назад, при этом бывшие супруги все еще общаются и следят за музыкальными успехами друг друга. Однако у примадонны, как оказалось, творчество четвертого мужа не вызывает восторга. По словам певицы, Киркоров делает то, в чем силен, и делает это для тех, кто ценит такое творчество.