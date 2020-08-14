В Польше оценили мощь российских Су-30СМ

Варшава, 14 августа. Польское издание Defence24 рассказало, что российские истребители Су-30СМ значительно нарастят свою мощь после получения новой тяжелой ракеты класса «воздух-земля».

Новая ракета для Су-30СМ создается на основе жидкостной гиперзвуковой ракеты Х-32 и отличается высокой скоростью и солидным радиусом действия. Она может быть использована как противокорабельная или для поражения объектов с заранее известными координатами.

«Ракета Х-32, запущенная на большой высоте, способна развивать скорость пять чисел Маха и имеет радиус действия до 1000 километров в зависимости от выбранного профиля полета», — отмечает издание.

Эксперты полагают, что использование на российском истребителе ракеты, создававшейся под бомбардировщик Ту-22М3 может быть ответом на американские ракеты AGM-158 JASSM-ER, которые получили польские истребители F-15 Fighting Falcon.

Вооруженный многоцелевыми тяжелыми ракетами Су-30СМ, пишет Defence24, может «дополнять бомбардировщики Ту-22 и Су-34, увеличивая наступательный потенциал России как на оперативном. так и на стратегическом уровнях».

Ранее «Известия» сообщили, что истребители Су-30СМ ожидает серьезная модернизация. Помимо новых ракет, боевые самолеты получат модернизированную бортовую электронику.

Напомним, Су-30СМ поставляются в войска с 2013 года и на сегодняшний день являются самым многочисленным типом новых истребителей из стоящих на вооружении в РФ.