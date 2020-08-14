COVID-19 предложили лечить радиацией

Москва, 14 августа. Несколько научных коллективов из разных стран предложили лечить коронавирусную пневмонию с помощью лучевой терапии (радиотерапии).

Как сообщают «Известия», в частности, канадские ученые из Онкологического центра Джека Ади, заявили, что низкие дозы рентгеновских лучей способны снизить смертность от пневмонии в среднем на 20%. Согласно итогам испытания на животных, вдвое сокращалась острая фаза пневмонии.

На пациентах с COVID-19 данную методику опробовали специалисты из американского Института рака Университета Эмори. Согласно их данным, перенесшие такую терапию пациенты выздоравливали за три дня, тогда как другим пациентам с таким же состоянием организма на это требовалось 12 дней.

«Описанное в данном отчете однократное десятиминутное лечение несет минимальную токсичность и хорошо переносится даже пожилыми пациентами и людьми с хроническими заболеваниями», — заявили ученые, добавив, что последствия терапии еще нуждаются в изучении.

Российские ученые, комментируя исследования, подчеркивают, что вопрос применения данной методики состоит в сопутствующем ущербе, который может оказаться значительно выше от самого лечения. Кроме того, на данный момент не существует точных данных об отдаленных последствиях инфицирования SARS-CоV-2, поэтому облучение может дать непредсказуемый результат в будущем.

Напомним, 11 августа президент РФ Владимир Путин объявил, что Россия зарегистрировала первую в мире вакцину от коронавируса. Также глава государства сообщил, что препарат уже испытала на себе одна из его дочерей, сообщал Infox.ru. В минувшую среду министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что первые партии вакцины от коронавируса SARS-CoV-2, разработанной центром имени Гамалеи, будут выпущены в ближайшие 14 дней, передавал RT. По его словам, производство препарата в первую очередь будет ориентировано на удовлетворение внутренних потребностей, при этом вакцинация будет носить добровольный характер.