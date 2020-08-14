Минобороны рассказало о разведактивности вдоль границ России за неделю

Москва, 14 августа. Российские радиолокационные станции (РЛС) за минувшую неделю взяли на сопровождение 46 иностранных летательных аппаратов, которые осуществляли разведку у границ России, сообщает газета «Красная звезда».

Согласно опубликованной инфографике, воздушную разведку вдоль российских границ вели 35 иностранных самолетов-разведчиков и 11 БПЛА. Отмечается, что все полеты были под контролем РЛС. По информации «Красной звезды», нарушений воздушного пространства России не допущено.

Также Министерство обороны РФ сообщает, что за минувшую неделю российские летчики в рамках боевой подготовки выполнили 342 летные смены на 77 аэродромах.

Недавно сообщалось, что три истребителя МиГ-31 поднялись в воздух для перехвата американского беспилотника Global Hawk. В Национальном центре управления обороной РФ уточнили, что истребители вернулись на аэродром базирования только после того, как дрон развернулся от российской границы.

Также сообщалось, что российский истребитель Су-27 Южного военного округа поднимался для перехвата двух самолетов США в небе над Черным морем. Объектами оказались самолет-разведчик RC-135 и представитель базовой патрульной авиации американских ВМС Р-8А Poseidon. Су-27 провел полет в соответствии с международными правилами и не допустил нарушения российской границы.