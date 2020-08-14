Врач рассказал, что вызвало инсульт у Ефремова

Москва, 14 августа. Врач-ангионевролог, доктор медицинских наук Евгений Широков оценил ситуацию со здоровьем актера Михаила Ефремова, госпитализированного ранее из зала Пресненского суда в Москве.

Напомним, 11 августа Ефремов должен был принять участие в очередном заседании суда по делу о смертельном ДТП, в совершении которого подозревается актер. Но через несколько минут после начала слушания ему стало плохо, прибывшие медики приняли решение о срочной госпитализации артиста. В Боткинской больнице врачи диагностировали у Ефремова инсульт. Как сообщил Широков в беседе с телеканалом «Звезда», ухудшение состояния здоровья подсудимого может быть связано со стрессом.

«По клинической картине это похоже на инсульт, который часто развивается на фоне тяжелого стресса, не имеющего разрешения и какого-либо выхода», — рассказал врач.

Широков подчеркнул, что важным фактором, предшествующим инсульту, является также повешенное давление. Он сообщил, что не располагает какой-либо новой информацией о ситуации со здоровьем Ефремова, но знает, что артисту действительно подтвердили инсульт.

Вечером 8 июня Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee в районе Смоленской площади в Москве грубо нарушил правила дорожного движения и врезался в мини-фургон, водитель которого позже скончался в больнице. Экспертиза показала, что в момент аварии артист был пьян, в его анализах нашли также следы употребления наркотиков. В отношении актера возбуждено уголовное дело по факту нарушения ПДД в состоянии алкогольного опьянения, повлекшего по неосторожности смерть человека, ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Представители общественности требуют для Ефремова не только справедливого и сурового наказания, но и лишения звания «Заслуженный артист». В частности, эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Вадим Манукян призвал «не спускать на тормозах» уголовное дело в отношении актера.

Ранее стало известно. что Ефремов «исчез» из Боткинской больницы, куда его доставили из зала суда. Оператор контактного центра медучреждения сообщил, что имя актера отсутствует в базе пациентов.