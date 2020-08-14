Успенская показала поклонникам своего «сына»

Москва, 14 августа. Певица Любовь Успенская поделилась с поклонниками радостной новостью — в ее доме появился малыш. Большинство решили, что певица усыновила ребенка. Однако на проверку все оказалось не совсем так.

Успенская тяжело переживала скандал, который разгорелся вокруг ее дочери Татьяны Плаксиной. Девушка обвинила свою мать — известную певицу, в жестоком обращении, после которого девушке пришлось уйти из дома. Успенская потом подчеркивала, что отношения с дочерью были непростыми по причине употребления Татьяной наркотиков.

В четверг на своей странице в Instagram певица поделилась радостным событием. На видео запечатлена ее встреча с маленьким мальчиком, которого она назвала сыном.

«Вы просили найти вам мальчика, о котором вы мечтали. Мы нашли вам самого лучшего ребенка на свете. Получайте его, пожалуйста!» — произнесла женщина на видео, передавая ребенка Успенской.

Мальчик обнимает певицу, в ответ та сообщает, что теперь все вокруг него — его дом.

«Друзья мои! У меня сегодня самый счастливый день. И никто и ничто не может меня огорчить. Я мечтала о сыне, мечтала о детском смехе, о детском шуме и крике в моем доме. Всем вам желаю почувствовать этот момент», — написала в комментарии к видео Успенская.

Поклонники решили, что звезда усыновила мальчика, оставив большое количество поздравлений в комментариях.

«Боже, Любочка, поздравляю! Какая ты умничка! Счастья и душевного тепла вашему дому!» — написала певица Катя Лель.

«Еще один ребенок обрел дом и семью. Это достойно уважения», — добавила nadejda_6464.

«Поздравляю. Будьте счастливы ! И воспитывайте сына настоящим мужчиной!», — пишет koryzno80.

Однако оказалось, что мальчик на видео — сын Миланы Тюльпановой, бывшей супруги Александра Кержакова. Она была в гостях у Успенской, которая стала для ребенка крестной матерью.