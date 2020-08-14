Инсайдер раскрыл дату презентации iPhone 12

Москва, 14 августа. Анонс iPhone 12 состоится на месяц позже, чем обычно. Об этом сообщил авторитетный инсайдер Джон Проссер у себя в Twitter.

По его словам, презентация новой линейки гаджетов состоится с 12 по 18 октября, несмотря на то, что Apple всегда представляла свои флагманские смартфоны в сентябре. По предварительным данным, предзаказы будут приниматься в день анонса, а продажи начнутся через неделю. При этом дата старта продаж iPhone 12 Pro остается неизвестной до сих пор.

Отмечается, что длительная задержка презентации iPhone 12 может негативно повлиять на продажи. В Apple уже заявляли, что готовы к тому, что продажи нового iPhone в этом году будут на 10% меньше, чем изначально планировалось. Это связано с падением дохода населения на фоне кризиса, а также тем, что iPhone 12 будет дороже, чем прогнозировалось.

«Линейка iPhone 2020 года будет включать в себя четыре аппарата. Их стоимость будет составлять от 700 до 1,5 тыс. долларов. Среднее удорожание — 100 долларов», — говорит глава аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

До этого отмечалось, что самое дешевое устройство линейки iPhone 12 обойдется пользователю в 649 долларов.

Ранее сообщалось, что в России снизилась стоимость iPhone 11 Pro. Разница в цене со стартом продаж составила почти 20 тыс. рублей. iPhone 11 Pro со встроенным объемом памяти в 64 Гб на старте продаж оценивался в 90 тысяч рублей. Сегодня же цена на него начинается с рекордных 72 тыс. рублей.