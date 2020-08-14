Более 20 стран ЕС выступили против санкций США по «Северному потоку — 2»

Брюссель, 14 августа. Протест против санкций США, которые предполагается ввести в отношении газопровода «Северный поток – 2», выступили 24 страны Евросоюза. Представители этих стран уже выразили протест против намерений США.

Как сообщает немецкое издание Die Welt, речь идет о «ноте протеста», которую европейская делегация выразила в ходе видеоконференции. Какие три страны не присоединились к этой ноте, пока не уточняется.

«Мы можем подтвердить, что 12 августа состоялся демарш по американской санкционной политике (на видеоконференции) во время встречи делегации ЕС с американским внешнеполитическим ведомством. В демарше, который прошел в формант видеоконференции, участвовали. 24 страны-члена», — приводит издание слова своих источников в европейских дипломатических кругах.

Содержание этого документа повторяет заявление верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля, озвученное им 17 июля. В нем он заявил, что ЕС обеспокоен попытками США ввести санкции против европейских энергетических проектов.

Российский проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух нитей газопровода из РФ в Германию по дну Балтийского моря. США и некоторые страны Евросоюза выступают против реализации проекта. Германия и большая часть европейских государств поддерживают строительство газопровода.

В январе 2020 года строительство «Северного потока — 2» было приостановлено из-за санкций США. Вашингтон ввел ограничительные меры в отношении европейских компаний, которые занимались строительством газопровода.