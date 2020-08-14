Костюшкин иронично ответил на слухи о своем переезде в США

Москва, 14 августа. Певец Стас Костюшкин прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о его переезде в США и беременности американской любовницы.

Ранее в желтых СМИ появилась информация, что Костюшкин ради новой беременной девушки из США бросает свою супругу и двоих детей и навсегда покидает Россию.

На новость резко отреагировали поклонники музыканта. В комментариях одни ругали Костюшкина за то, что тот бросает жену с детьми, другие желали удачи в Штатах. В четверг певец отреагировал на появившиеся слухи.

«Вона как, Петрович! Поеду, значит, Америку с колен подЫмать!» — не без иронии написал артист на своей странице в Instagram. (Орфография и пунктуация автора сохранены).

Успокоенные поклонники с юмором прокомментировали сообщение певца.

«Это ж как так, Станислав??? На кого же Вы родину-то оставите?» — пишет пользователь под ником nastya_grunge.

«Вот это новости! Надо вам потом снять видео, а-ли «Брат 2»: « Мальчик, ты не видишь? Мы в Россию летим! Водочки нам принеси», — добавила juliana_dmitrieva8.

«Ну , Америка страна возможностей, все таки! (А может ну ее, оставайтесь дома, мы Вашей жене ничего на расскажем)», — отметила natal0466.

Ранее Костюшкин опубликовал откровенный снимок в Instagram, на котором предстал в одних плавках. Артист пожаловался, что так его сфотографировали друзья, хотя он очень просил их этого не делать, поскольку считает себя «жирным».

Многие поклонники не поняли, почему артист назвал себя «жирным». Некоторые решили, что Костюшкин просто напрашивается на комплементы, а кто-то предположил, что Стас просто втянул живот.