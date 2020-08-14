Трухачев предупредил о возможных санкциях ЕС против России из-за Белоруссии

Москва, 14 августа. Государства Восточной Европы вмешавшись в международное обсуждение кризиса в Белоруссии, постараются развернуть его против России. Об этом в беседе с RT заявил преподаватель кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики Историко-архивного института РГГУ Вадим Трухачев.

По мнению эксперта, страны Люблинского треугольника (Польша, Литва, Украина) попытаются привязать белорусские события к Москве, чтобы использовать их в качестве повода для очередных санкций.

«Однако вряд ли против России действительно могут быть введены санкции на подобных основаниях, поскольку в союзе этих стран нет государств уровня Германии», — объяснил Трухачев.

Заведующий сектором региональных проблем и конфликтов отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Константин Воронов придерживается схожего мнения.

«Можно ожидать, что против России действительно могут быть введены санкции, поскольку некоторые силы будут сгущать краски, используя не только этот повод, но и другие события, чтобы добиться желаемого», — отметил политолог в беседе с RT.

Ранее Польша и Литва представили свой план урегулирования ситуации в Белоруссии. Исполняющий обязанности главы Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич в беседе с Федеральным агентством новостей дал свою оценку каждому из пунктов этой «стратегии деэскалации». По его мнению, роль Варшавы и Вильнюса в этом вопросе должна быть минимальной.