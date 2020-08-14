Писательница Ницой возмутилась из-за русского языка в украинском кино

Киев, 14 августа. Украинская писательница-националистка Лариса Ницой выразила свое возмущение тем фактом, что в стране продолжают снимать кино и сериалы на русском языке. По ее словам, это «развращает» украинскую молодежь: смотря на богатую жизнь русскоязычных героев, она думает, что это является фактором успеха.

Ницой обратилась к актерам, снимающимся в фильмах на русском зыке. По ее словам, они могли бы «встать в позу».

«Ну, вы не можете перед продюсерами стать, руки в боки, и сказать: «Мы не будем дальше популяризировать русский язык. Потому что все дети смотрят на это классное кино, на эти все особняки, в которых мы снимаемся, на наши дорогие наряды», — возмутилась националистка.

Больше всего писательницу раздражает тот факт, что герои в сериалах появляются в дорогих украшения и одеждах, в люксовых машинах и богатых домах.

«И все дети в Украине понимают — хочешь в высший свет, надо на русском языке разговаривать. И этому конца края нет», — цитирует Ницой «ПолитНавигатор».

Националистка не в первый раз публично выражает негодование из-за русского языка. Ранее она устроила скандал украинскому таксисту, который отказался говорить с ней на национальном языке, напоминает «Царьград». Она заявила водителю, что от русского у нее «немеют руки и ноги», и назвала мужчину «антиукраинской гнидой».

Летом Федеральное агентство новостей сообщало, что сразу в десяти украинских регионах на так называемую «культурную вахту» заступили представители местных крайне правых организаций, ставящие своей целью наказать сограждан за использование русского языка в общественных местах. Только за несколько дней своеобразные «языковые патрули», в состав которых в основном входят бывшие участники боевых действий в Донбассе, передали в правоохранительные органы до 300 жалоб на «публичное распространение российской пропаганды».