Рамалла, 14 августа. Палестина объявила об отзыве своего посла из ОАЭ после их решения о нормализации отношений с Израилем. Об этом заявил глава МИД Палестины Рияд Аль-Малики.

«По указанию президента Палестины Махмуда Аббаса палестинский посол в срочном порядке отзывается из ОАЭ после трехстороннего заявления США, Израиля и Эмиратов о нормализации отношений между Израилем и ОАЭ», — приводит слова Аль-Малики информационное агентство WAFA.

Ранее официальный представитель президента Палестины Набиль Абу Рудейна призвал другие арабские страны не следовать пути ОАЭ, объявивших о нормализации отношений с Израилем. Он назвал это «предательством палестинского дела и Иерусалима».

Отмечается, что представители Израиля и ОАЭ в ближайшие недели собираются провести встречу для подписания двусторонних соглашений, в том числе об инвестициях, туризме, прямых авиарейсах, безопасности, взаимном учреждении посольств и т. д.