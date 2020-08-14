Кравчук высказался о русском языке на Донбассе

Киев, 14 августа. Более широкое использование русского языка в Донбассе вполне возможно, если подобные шаги не будут нарушать украинские законы. Об этом заявил глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу и первый президент Украины Леонид Кравчук.

Он заявил, что если такой вопрос будет поднят в Донбассе, то в соответствии с европейскими законами, появится возможность поднять вопрос не статуса русского языка, а его применения. Кравчук подчеркнул, что конституция гарантирует развитие и применения языков национальных меньшинств.

«И там нигде не написано о втором государственном языке. И в этих регионах можно предпринять шаги о более широком применении русского языка, и это не будет нарушением украинского закона», — заявил Кравчук, выступая в эфире «Украинского радио».

Закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» был подписан в мае 2019 года президентом Украины Петром Порошенко. Этот закон предусматривает использование исключительно украинского языка во всех сферах жизни.

Напомним, гражданская война на Украине началась весной 2014 года после государственного переворота в стране. Донецк и Луганск, не желая подчиняться нелегально пришедшему к власти правительству, объявили о независимости. В ответ Киев объявил о военной кампании против республик Донбасса. Внутриукраинский конфликт пытаются урегулировать и на минской площадке в рамках встреч контактной группы, но украинские военные систематически нарушают минские договоренности.