Лукашенко готовит экстренное обращение к белорусам

Минск, 13 августа. Президент Белоруссии Александр Лукашенко готовит экстренное обращение к гражданам страны. Об этом сообщает «КоммерсантFM» со ссылкой на пресс-секретаря президента Белоруссии Наталью Эйсмонт.

Напомним, в Белоруссии начались массовые акции протеста после объявления результатов президентских выборов. Согласно предварительному подсчету, победу на выборах одержал действующий глава государства Александр Лукашенко с 80% голосов. Несогласные граждане начали выходить на несогласованные акции, которые жестко подавляются белорусскими силовиками.