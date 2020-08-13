Вассерман обвинил Запад в организации протестов в Белоруссии

Москва, 13 августа. События последних нескольких дней в Белоруссии являются попыткой кровавого переворота, заявил публицист, политический консультант и телеведущий Анатолий Вассерман. По его мнению, за происходящим стоят США и страны Европы, в первую очередь – Польша и Литва.

«Все накатано. Демонстрации против фальсификаций, цветочки ОМОНовцам, Запад, призывающий стороны к миру и перевыборам. И всегда — без исключения! — один и тот же финал: кровавый переворот, война, развал страны», — написал Вассерман в статье на сайте телеканала РЕН ТВ.

Как заявил Вассерман, происходящее напоминает события на Украине семилетней давности, которые также привели к перевороту.

«Запад тогда тоже призывал стороны к миру, а Януковичу не последние в ЕС люди вовсе обещали роспуск майдана и перевыборы. Он им поверил и чуть не погиб», — напомнил публицист.

По его мнению, белорусский президент Александр Лукашенко понял, что никаких переговоров с Западом быть не может и принял необходимые меры. Конечной целью происходящего Вассерман назвал отказ Белоруссии от союза с Россией, и последующую «укладку на обеденный стол ЕС».

Протесты в Белоруссии продолжаются с воскресенья, 9 августа. Они начались после оглашения предварительных итогов выборов президента страны. Участники несогласованных уличных акций перекрывали несколько улиц в Минске, в том числе проспекты Дзержинского и Независимости, и ряд автомагистралей. По данным на 12 августа, правоохранители задержали более шести тысяч митингующих. Они также были вынуждены разгонять граждан с использованием спецсредств.