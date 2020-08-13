Латвия отказалась от совместного с Белоруссией ЧМ по хоккею

Рига, 13 августа. Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш объявил, что Рига в сложившейся политической ситуации не может проводить в 2021 году чемпионат мира по хоккею вместе с Белоруссией.

Как сообщает телеканал LTV7, Кариньш подчеркнул, что «события в Белоруссии резко меняют ситуацию».

«Сейчас я не вижу, как мы как страна можем устроить чемпионат [мира по хоккею] вместе с Белоруссией. Я уже попросил министерство образования и науки, которое отвечает и за спорт, связаться с Международной федерацией хоккея, чтобы найти решение и понять, как мы правильнее всего можем поступить», — сообщил он.

ЧМ по хоккею 2021 года должен состояться в Риге и Минске с 21 мая по 6 июня.

Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. С результатом более 80% в шестой раз подряд победу одержал Александр Лукашенко, его главная соперница Светлана Тихановская набрала 10,09%. Вскоре стало известно, что она покинула страну, передавал RT. Жители Белоруссии, не согласные с результатами голосования, вышли на акции протеста, которые продолжаются до сих пор. Правоохранители жестко действуют против митингующих. За эти дни задержаны несколько тысяч человек, пострадавшие есть как со стороны милиции, так и протестующих.

В четверг министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев выступил с заявлением, в котором извинился за травмы случайных людей на протестах. По его словам, они «попали под раздачу».

Близкий к пресс-службе президента Белоруссии Telegram-канал «Пул Первого» со ссылкой на председателя верхней палаты парламента страны Наталью Кочанову сообщил в четверг, что Лукашенко отдал распоряжение разобраться во всех фактах задержаний во время массовых протестов.