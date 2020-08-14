Глава МВД Белоруссии обвинил провокаторов в «эскалации насилия»

Минск, 13 августа. Провокации против белорусских силовиков направлены на порождение ненависти у мирного населения, во многих случаях провокаторам удается это сделать. Об этом заявил глава МВД Белоруссии Юрий Караев в эфире телеканала ОНТ.

Он подчеркнул, что провокаторы добиваются эскалации насилия в Белоруссии.

«Для того чтобы породить к нам ненависть, вовлечь в это людей, которые до этого момента были вне политики, вне протестов, но их надо сделать своими сторонниками. На их глазах надо сделать, чтобы сотрудник милиции выглядел злом и демоном», — говорит Караев.

Напомним, что согласно предварительным подсчетам, Александр Лукашенко одержал победу с результатом 80% голосов на выборах президента Белоруссии. После завершения голосования в стране начались массовые беспорядки. В центре Минска произошли столкновения белорусского ОМОНа с протестующими. 12 августа белорусские силовики задержали 700 человек. За предыдущие ночи в ходе протестов в Белоруссии были задержаны 6 тыс. человек.

Ранее премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш объявил, что Рига в сложившейся политической ситуации не может проводить в 2021 году чемпионат мира по хоккею вместе с Белоруссией.