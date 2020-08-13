Ковальчук рассказал Путину о стоимости электроэнергии в России

Москва, 13 августа. Президент России Владимир Путин 13 августа провел встречу с главой ПАО «Интер РАО» Борисом Ковальчуком и обсудил с ним экономические показатели энергетического холдинга, сообщает пресс-служба Кремля.

Борис Ковальчук в разговоре с президентом отметил, что «Интер РАО» является крупнейшей российской электроэнергетической компанией по уровню капитализации. По его словам, капитализация холдинга за минувшие 6 лет увеличилась более чем в 8 раз и теперь превышает 600 млрд рублей.

Также Ковальчук рассказал о стоимости электроэнергии в России. Согласно совместному отчету КПМГ и Высшей школой экономики, средняя цена электроэнергии для россиян составляет 57 долларов за мегаватт‑час, в то время как в Германии — 353 доллара (в 6 раз больше). Средний уровень цен в ЕС составляет 247 долларов (в 4 раза больше).

«Для малого и среднего бизнеса российская цена — 76 долларов, в Германии — 233 доллара, Евросоюз — 169 долларов. Для крупной промышленности, которая в основном ориентирована на экспортные поставки, на валютную выручку, цены в РФ на 25% ниже, чем в ЕС», — говорит глава «Интер РАО».

Он подчеркнул, что для подавляющего большинства российских производств цена на электроэнергию не является препятствием для развития.

Ранее исполнительный директор НП «Национальный центр общественного контроля в сфере ЖКХ «ЖКХ контроль» Светлана Разворотнева в эфире Медиацентра «Патриот» объяснила, как можно добиться снижения размера коммунальных платежей. Она посоветовала оборудовать жилье датчиками, которые будут дозировать расход тепла и энергоресурсов.