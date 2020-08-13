Два человека погибли в массовом ДТП в Уфе

Уфа, 13 августа. Два человека погибли, еще двое пострадали в автокатастрофе в Уфе, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС РФ.

ДТП с участием нескольких машин произошло на улице Сочинской в Уфе.

«По прибытии установлено, что в результате столкновения нескольких автомобилей, по предварительной информации, два человека погибли, двое травмированы. Детей среди них нет», — говорится в сообщении.

Погибших пришлось доставать из машины при помощи спецсредств. В районе аварии движение было сильно затруднено.

На опубликованных спасателями фотографиях видно, что одна из машин смята, как листок бумаги. Шансов выжить в такой аварии у пассажиров просто не было.

Как уточняют местные СМИ, на дороге столкнулись четыре автомобиля. Одним из погибших является водитель автомобиля ВАЗ-2109.