«Крупная» мелочь теряет популярность в России

Москва, 13 августа. В России наблюдается отказ от использования монет, включая десятирублевые. К такому выводу пришли эксперты на основе данных ЦБ. Согласно информации ведомства, одновременно с ростом доли безналичных платежей и снижения выпуска банкнот, продолжает расти производство монет, включая монеты больших номиналов.

Если в конце 2019 года в обращении находилось 67,8 миллиарда монет, в этом году их количество увеличилось на 362 миллиона штук.

«Банк России вынужден каждый год выпускать в обращение монету, потому что часть ее оседает в копилках или теряется. Например, за 2019 год Банк России выпустил в обращение дополнительно по семь монет на каждого жителя. По состоянию на 1 июля 2020 года в платежный оборот в нашей стране выпущено 68,2 миллиарда монет», — приводит слова регулятора газета «Известия».

Это означает, что в среднем на одного россиянина приходится по 465 монет. Активнее всего используются монеты в пять и десять рублей.

Напомним, что осенью 2019 года замдиректора департамента наличного денежного обращения Банка России Владимир Демиденко рассказал, что не исключает возможности выпуска монеты номиналом в 50 рублей.

По его словам, за выпуск такой монеты выступают в первую очередь представители вендинговой индустрии, которым она нужна для сдачи. Однако в этом вопросе необходима уверенность, что монета прослужит хотя бы 20-30 лет, отметил Демиденко. Он не исключил, что ЦБ РФ примет положительное решение о выпуске монеты, если появится объективная необходимость в ней и соответствующая выгода.